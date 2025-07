Nächster Akt in Marquez-Show: Sieg im 200. MotoGP-Rennen

Marc Marquez schreibt die Geschichtsbücher der MotoGP ein weiteres Mal neu. Der achtfache Weltmeister triumphiert beim Rennen am Sachsenring.

Für den Spanier ist es der neunte Erfolg auf dieser Strecke. Nur Giacomo Agostini hat auf ein und derselben Strecke öfter gewonnen (10 Mal in Imatra).

Der Triumph in Marquez' 200. Grand-Prix in der Königsklasse des Motorradsports ist sein 69. insgesamt. In der ewigen Bestenliste ist er nun alleiniger Zweiter. In dieser Rangliste liegt nur noch Valentino Rossi mit 89 vor ihm.

Rang zwei holt sich mit Respektabstand auf den Sieger Bruder Alex Marquez, der nach seinem Handbruch im vergangenen Rennen auf das Podest zurückkehrt. Platz drei geht an Francesco Bagnaia, dem eine gute Aufholjagd von Startplatz elf gelingt.

Binder als einzige KTM im Ziel

KTM erlebt dagegen ein Katastrophenwochenende. Nur Brad Binder sieht als Siebenter die Zielflagge. Teamkollege Pedro Acosta stürzt genauso wie Miguel Oliviera (Tech3) in der Anfangsphase. Enea Bastianini war wegen einer Blinddarmreizung gar nicht dabei. Stallkollege Maverick Vinales muss nach seinem Sturz im Qualifying an der Schulter operiert werden.

Schon am kommenden Wochenende steht der nächste Grand Prix auf dem Programm. Es geht nach Brünn.

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen