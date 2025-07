MotoGP-Pilot Maverick Vinales wird den Großen Preis von Tschechien verpassen!

Beim Grand Prix am Sachsenring in Deutschland kam der Spanier schwer zu Sturz. Mit schwerer Folge, wie sein Rennstall, Red Bull KTM Tech3, am Montag verkündet.

Vinales musste sich nach einer Fraktur einer Schulter-Operation unterziehen. Aus diesem Grund wird er das Rennwochenende in Brünn verpassen.

Er sei bereits "wieder zu Hause" und "völlig auf seine Genesung fokussiert", heißt es.

