Nach Sturz: MotoGP-Pilot kehrt am Sachsenring zurück

Luca Marini feiert sein MotoGP-Comeback!

Wie das Honda-Werksteam am Dienstag bekannt gibt, wird der Italiener beim Großen Preis von Deutschland am Sachsenring auf die Rennstrecke zurückkehren.

Seit Ende Mai war der 27-Jährige nach einem schweren Sturz im Laufe eines Tests für das 8-Stunden-Rennen in Suzuka außer Gefecht. Er kugelte sich die linke Hüfte aus, zog sich zudem eine Verletzung der Bänder im linken Knie, Frakturen des Brustbeins und des linken Schlüsselbeins sowie einen rechtsseitigen Pneumothorax zu.

"Ich freue mich sehr, wieder Motorrad fahren zu können, alle im Team zu sehen und weiter an diesem Projekt zu arbeiten. Aber der beste Weg, mich weiter zu verbessern, ist Fahren. Es geht vor allem darum, wieder in den Rhythmus zu kommen und die Saison gut abzuschließen", so Marini.

MotoGP: Das ist das Fahrer-Aufgebot für 2025