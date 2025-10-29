NEWS

Nach Horror-Crash: Moto3-Pilot Dettwiler außer Lebensgefahr

Endlich gibt es Entwarnung für Noah Dettwiler, der nach einem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hat.

Nach Horror-Crash: Moto3-Pilot Dettwiler außer Lebensgefahr Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gute Nachrichten aus der Welt des Motorsports.

Noah Dettwiler (20) schwebt drei Tage nach seinem schwerzen Sturz in Malaysia nicht mehr in Lebensgefahr! Das bestätigen Management, Team und Familie des Schweizers, die sich dabei auf die behandelnden Ärzte berufen.

Dettwiler wird auf der Intensivstation allerdings weiter genau überwacht.

Der schwere Sturz geschah am vergangenen Sonntag bei der Aufwärmrunde des Moto3-Rennens ins Sepang. Jose Antonio Rueda übersah Dettwiller, krachte ins Heck des 20-Jährigen. Daraufhin knallte Letzterer auf den Beton. Dettwiler trug lebensbedrohliche Verletzungen vom Sturz davon.

Mehr zum Thema

Horrorcrash: Schweizer Moto3-Pilot weiter in kritischem Zustand

Horrorcrash: Schweizer Moto3-Pilot weiter in kritischem Zustand

Motorrad
NFL-Fieber in Berlin: Riesiger Ticket-Andrang für Raimann-Spiel

NFL-Fieber in Berlin: Riesiger Ticket-Andrang für Raimann-Spiel

Football
ÖFB-Cup heute: SW Bregenz - SV Ried

ÖFB-Cup heute: SW Bregenz - SV Ried

ÖFB-Cup
Letsch empfindet Cup-Duell mit der WSG als "eine Art Finale"

Letsch empfindet Cup-Duell mit der WSG als "eine Art Finale"

ÖFB-Cup
3
ÖFB-Cup heute: SKU Amstetten - WAC

ÖFB-Cup heute: SKU Amstetten - WAC

ÖFB-Cup
Skisprung-Trainer Horngacher kündigt Rücktritt an

Skisprung-Trainer Horngacher kündigt Rücktritt an

Skispringen
Früher im ÖFB-Team und bei Schalke: Keeper beendet Karriere

Früher im ÖFB-Team und bei Schalke: Keeper beendet Karriere

International
1
Kommentare

Kommentare

Motorsport Motorrad Motorrad-WM MotoGP Moto3