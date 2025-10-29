Nach Horror-Crash: Moto3-Pilot Dettwiler außer Lebensgefahr

Gute Nachrichten aus der Welt des Motorsports.

Noah Dettwiler (20) schwebt drei Tage nach seinem schwerzen Sturz in Malaysia nicht mehr in Lebensgefahr! Das bestätigen Management, Team und Familie des Schweizers, die sich dabei auf die behandelnden Ärzte berufen.

Dettwiler wird auf der Intensivstation allerdings weiter genau überwacht.

Der schwere Sturz geschah am vergangenen Sonntag bei der Aufwärmrunde des Moto3-Rennens ins Sepang. Jose Antonio Rueda übersah Dettwiller, krachte ins Heck des 20-Jährigen. Daraufhin knallte Letzterer auf den Beton. Dettwiler trug lebensbedrohliche Verletzungen vom Sturz davon.