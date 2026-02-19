Motorrad: Grand Prix von Australien ab 2027 in Adelaide

Der Grand Prix von Australien im Rahmen der Motorrad-WM wird heuer letztmals auf dem Kurs auf Phillip Island ausgetragen.

Ab 2027 werden die Rennen auf einem Stadtkurs in Adelaide gefahren. Die Vereinbarung mit den Zuständigen in Adelaide ist ab kommender Saison für sechs Jahre gültig.

Der Vertrag mit den Veranstaltern auf dem Phillip Island Circuit, an der Pazifikküste zwei Stunden von Melbourne entfernt, läuft heuer aus. Damit endet eine vor 29 Jahren begonnene Ära.

Veto des Bundesstaates

"Die Verlegung des Grand Prix nach Adelaide ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer Meisterschaft", wurde der für die sportlichen Belange der WM zuständige Carlos Ezpeleta in einer Aussendung zitiert. Die Premiere ist für November 2027 geplant.

Ursprünglich hatten Pläne bestanden, die Motorrad-WM-Rennen im Albert Park in Melbourne auszutragen, auf dem Rundkurs, auf dem auch das Formel-1-Rennen stattfindet. Die Regierung des Bundesstaates Victoria legte aber ihr Veto ein.

Dem zweifachen australischen Weltmeister Casey Stoner gefällt die Verlegung des Australien-WM-Rennens nicht. "Phillip Island ist eine der weltweit großartigsten Kurse, es hat da einige der besten Rennen gegeben. Jetzt wird es für ein Straßenrennen zur Seite geschoben."

Stoner hat auf Phillip Island sechsmal gewonnen. Die Derniere wird heuer Ende Oktober stattfinden.