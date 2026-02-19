NEWS

Motorrad: Grand Prix von Australien ab 2027 in Adelaide

Heuer findet das Rennen letztmals auf Phillip Island statt.

Motorrad: Grand Prix von Australien ab 2027 in Adelaide Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Grand Prix von Australien im Rahmen der Motorrad-WM wird heuer letztmals auf dem Kurs auf Phillip Island ausgetragen.

Ab 2027 werden die Rennen auf einem Stadtkurs in Adelaide gefahren. Die Vereinbarung mit den Zuständigen in Adelaide ist ab kommender Saison für sechs Jahre gültig.

Der Vertrag mit den Veranstaltern auf dem Phillip Island Circuit, an der Pazifikküste zwei Stunden von Melbourne entfernt, läuft heuer aus. Damit endet eine vor 29 Jahren begonnene Ära.

Veto des Bundesstaates

"Die Verlegung des Grand Prix nach Adelaide ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer Meisterschaft", wurde der für die sportlichen Belange der WM zuständige Carlos Ezpeleta in einer Aussendung zitiert. Die Premiere ist für November 2027 geplant.

Ursprünglich hatten Pläne bestanden, die Motorrad-WM-Rennen im Albert Park in Melbourne auszutragen, auf dem Rundkurs, auf dem auch das Formel-1-Rennen stattfindet. Die Regierung des Bundesstaates Victoria legte aber ihr Veto ein.

Dem zweifachen australischen Weltmeister Casey Stoner gefällt die Verlegung des Australien-WM-Rennens nicht. "Phillip Island ist eine der weltweit großartigsten Kurse, es hat da einige der besten Rennen gegeben. Jetzt wird es für ein Straßenrennen zur Seite geschoben."

Stoner hat auf Phillip Island sechsmal gewonnen. Die Derniere wird heuer Ende Oktober stattfinden.

Mehr zum Thema

Ex-Weltmeister warnt: "Formel 1-DNA darf nicht verloren gehen"

Ex-Weltmeister warnt: "Formel 1-DNA darf nicht verloren gehen"

Formel 1
FIA schiebt Mercedes-Trick Riegel vor - aber mit Verspätung

FIA schiebt Mercedes-Trick Riegel vor - aber mit Verspätung

Formel 1
Olympia LIVE: ÖSV-Duo muss nach Springen viel Zeit aufholen

Olympia LIVE: ÖSV-Duo muss nach Springen viel Zeit aufholen

Olympia
2
Shiffrin lässt es krachen! Party im Österreich-Haus - die Bilder

Shiffrin lässt es krachen! Party im Österreich-Haus - die Bilder

Olympia
Für den Championship-Abstiegskampf: Neuer Coach bei Leicester

Für den Championship-Abstiegskampf: Neuer Coach bei Leicester

International
Nach 21 Jahren - Absage für Beachvolleyball-World-Tour in Baden

Nach 21 Jahren - Absage für Beachvolleyball-World-Tour in Baden

Volleyball
Nach Monobob-Enttäuschung: Beierl will im Zweier angreifen

Nach Monobob-Enttäuschung: Beierl will im Zweier angreifen

Olympia

Kommentare

Motorrad-WM Motorrad-Rennen Motorsport MotoGP Motorrad