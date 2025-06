Marc Marquez ist weiterhin das Maß aller Dinge in dieser MotoGP-Saison. Der Spanier gewinnt in Aragon nach dem Sprint am Samstag auch den Grand Prix am Sonntag, es ist sein siebenter Sieg auf dieser Strecke.

Marquez hat das Rennen von Start weg im Griff und fährt sich schnell einen komfortablen Vorsprung heraus. Der Ducati-Pilot spult an der Spitze einsam seine Runden ab, die Konkurrenz hat nicht den Hauch einer Chance.

WM-Verfolger komplettieren Podest

Das gilt diesmal auch für seinen Bruder Alex Marquez, der mit 1,107 Sekunden Rückstand als Zweiter ins Ziel kommt und Francesco Bagnaia hinter sich halten kann.

Pedro Acosta stellt seine KTM auf dem guten vierten Platz ab, seine Teamkollegen Brad Binder und Maverick Vinales kommen zu Sturz. Auf den Plätzen fünf und sechs Franco Morbidelli und Fermin Aldeguer.

"Auf dieser Strecke ist Marc unschlagbar"

Im Vorjahr hat Marquez in Aragon erstmals seit knapp dreijähriger Sieglosigkeit triumphiert. Seine Dominanz speziell auf dem Kurs hat der Iberer auch heuer mit dem Gewinn aller Warm ups, Trainings und auch des Qualifyings realisiert. Das hatte zuletzt Marquez selbst 2015 in Deutschland geschafft.

"Auf dieser Strecke ist er unschlagbar", sagt Ducatis Team-Manager Davide Tardozzi über den sechsfachen MotoGP-Weltmeister.

"Ein unglaubliches Wochenende, ich war voll konzentriert. Gemeinsam mit meinem Bruder zu feiern, ist die beste Art, diesen Sonntag zu beenden", meint Marc Marquez.

In der WM-Wertung baut Marc Marquez mit seinem vierten Saisonsieg die Führung weiter aus. Er liegt mit 233 Punkten jetzt 32 Punkte vor seinem Bruder Alex (201 Punkte). Dritter ist Bagnaia (140 Punkte).

MotoGP: Das ist das Fahrer-Aufgebot für 2025