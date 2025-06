Fix! Zweifacher Weltmeister wechselt in die MotoGP

Toprak Razgatlioglu schafft zur Saison 2026 den Sprung in die MotoGP.

Der zweifache World-Superbike-Champion hat bei Yamaha einen Vertrag unterschrieben und wird im Satelliten-Team Prima Pramac Yamaha MotoGP an den Start gehen.

Für den 28-jährigen Türken stellt dies eine Rückkehr zum japanischen Fabrikat dar. Der Mann aus Antalya fuhr in der Superbike-WM zwischen 2020 und 2023 für Yamaha und krönte sich 2021 erstmals zum Weltmeister. Danach folgten zwei zweite Plätze in der WM-Wertung, ehe sich Razgatlioglu 2024 - auf einer BMW - erneut die WM-Krone aufsetzen durfte.

Außerdem hat der Türke 2023 bereits eine YZR-M1, das MotoGP-Bike von Yamaha, getestet - zuerst im verregneten Aragon, dann in Jerez. Die lange erwartete Ankunft des Motorrad-Superstars in der Königsklasse ließ dennoch auf sich warten.

Paolo Pavesio, Geschäftsführer von Yamaha Motor Racing, sagt: "Wir freuen uns riesig, Toprak wieder in der Yamaha-Familie willkommen zu heißen. Toprak, der erfolgreichste Yamaha-Fahrer aller Zeiten in der Superbike-Klasse, hat mit zwei Weltmeistertiteln sein außergewöhnliches Talent unter Beweis gestellt, was keine leichte Aufgabe ist."

