KTM Tech3 wird auch am Wochenende beim MotoGP-Rennen in Tschechien zwei Motorräder am Start haben.

Wie der Rennstall am Mittwoch mitteilte, ersetzt Ersatzfahrer Pol Espargaró in Brünn den erfolgreich an der Schulter operierten Maverick Viñales.

Der Spanier hatte sich am vergangenen Samstag bei einem Quali-Sturz auf dem Sachsenring verletzt.

Zweiter Fahrer wird Enea Bastianini sein, der zuletzt wegen einer Blinddarmentzündung ausgefallen war. Der Italiener sei wieder fit.

