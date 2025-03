Comeback-Zeitpunkt in Sicht? Weltmeister gibt Update

Der MotoGP-Weltmeister Jorge Martin ist nach seinem Kahnbeinbruch weiterhin auf dem Weg der Besserung, der Zeitpunkt der Rückkehr ist allerdings unbekannt.

Der Spanier verpasste bereits den Saisonauftakt in Thailand und wird auch beim kommenden GP in Argentinien (16. März) nicht auf der RS-GP25 sitzen. Auch eine Rückkehr beim US-GP in Austin steht für den Aprilia-Piloten weiterhin in den Sternen.

In einem Social-Media-Clip erklärte Martin, der eine Schiene an der linken Hand trug, dass er "hart" am Comeback arbeite. "Es ist eine schwierige Zeit, aber ich versuche, so schnell wie möglich zurückzukommen. Ich weiß nicht, wann es sein wird, aber ich versuche es baldmöglichst."

Wie "motorsport-total.com" berichtet, sollen sich Martin und MotoGP-Arzt Angel Charte am 24. März in Barcelona treffen. Dann werde entschieden, ob er am Grand Prix der USA teilnehmen kann.

Sollte Charte kein grünes Licht erteilen, könnte Martin frühestens beim Katar-GP (13. April) wieder auf dem Bike sitzen.

Jorge Martin provides an update today 🗣️💪



🎥 Aprilia#MotoGP pic.twitter.com/R97rbrOIre — Crash MotoGP (@crash_motogp) March 7, 2025