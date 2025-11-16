NEWS

Bezzecchi holt letzten MotoGP-Sieg der Saison

Die MotoGP-Saison 2025 ist Geschichte. Strahlender letzter Sieger ist Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi. KTM schrammt an einem Podestplatz vorbei.

Bezzecchi holt letzten MotoGP-Sieg der Saison Foto: © GETTY
Marco Bezzecchi ist der letzte Sieger in der MotoGP-Saison 2025.

Der Aprilia-Pilot triumphiert beim Finale in Valencia vor Raul Fernandez (Trackhouse) und Fabio Di Giannantonio (VR46). Es ist sein dritter Erfolg in diesem Jahr.

Knapp am Podest vorbei schrammt KTMs Pedro Acosta als Vierter. Fünfter wird Fermin Aldeguer, Sechster Vizeweltmeister Alex Marquez.

Dank des siebten Platzes von Luca Marini schafft es Honda in den Konzessionsrang C. Zweitbester KTM-Fahrer beim Finale ist Brad Binder an der achten Stelle.

Quartarao und Bagnaia scheiden aus

Per Sturz scheidet unter anderem Fabio Quartarao wenige Runden vor Schluss aus. Francesco Bagnaia (Ducati) landet gleich in der ersten Runde im Kiesbett. Der zweimalige Champion scheidet vor den Augen des seit Wochen verletzt ausfallenden Weltmeisters Marc Marquez zum fünften Mal in Serie aus.

In der Gesamtwertung wird der in der zweiten Saisonhälfte mit mehreren Podestplätzen glänzende Acosta hinter den Marquez-Brüdern und Bezzecchi Vierter. Ein Rennsieg gelang dem österreichischen KTM-Rennstall im Saisonverlauf mit 22 Stationen aber nicht.

