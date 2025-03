MotoGP-Weltemister Jorge Martin muss nach seinem Kahnbeinbruch weiter auf sein Comeback warten.

Bei der Pressekonferenz vor dem Rennen in Argentinien wurde der Aprillia-Pilot zugeschaltet und bestätigte, dass er auch beim Grand Prix von Austin fehlen wird.

"Das ist gerade nicht mein Moment. Ich kämpfe damit, mich so schnell zu erholen, wie ich es mir wünschen würde. Ich kann hier und jetzt auch sagen, dass ich in Austin nicht dabei sein werde. Ich würde gerne dort sein, aber ich werde nicht fahren", sagte er dort.

Auch ein Start in Katar ist weiterhin fraglich. "Ich weiß noch nicht, ob ich in Katar dabei sein kann", so der Spanier. Er wolle auf jede Fall vorher einige Tests machen, ehe er wieder Rennen bestreitet, fügte er an.