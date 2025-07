Ab 2027: Neuer MotoGP-Standort in Argentinien

Die MotoGP wechselt ihren Standort in Argentinien.

Ab 2027 gastiert die Motorrad-Weltmeisterschaft nicht mehr in Termas de Rio Hondo, sondern in Buenos Aires. Wenige Kilometer außerhalb der Hauptstadt des Landes wird in Zukunft auf dem Autodromo Oscar y Juan Galvez gefahren.

Die Rennstrecke war bereits in den 60er-, 80er- und 90er-Jahren Austragungsort der Motorrad-WM, zuletzt 1999. Seit 2014 wurde der Grand Prix von Argentinien in Termas de Rio Hondo ausgetragen, ist im nächsten Jahr aber nicht Teil des Rennkalenders.

"Ab Oktober werden wir eine umfassende Renovierung der Rennstrecke vornehmen, die Arbeiten an der Strecke, den Boxen, dem Fahrerlager und den Sicherheitsbereichen umfasst und mit der neuesten Technologie ausgestattet ist", sagt Jorge Macri, der Regierungschef von Buenos Aires.

Mit dieser Investition soll der Veranstaltungsort "auf den internationalen Standard" gebracht werden. Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta erklärt: "Es ist ein großartiger Austragungsort und bringt uns in die Nähe des Herzens von Buenos Aires, das nicht nur in Bezug auf das Land und den Kontinent, sondern auch weltweit ein Aushängeschild sein wird."

Buenos Aires bound! ✈️



We'll return to the Autodromo Oscar y Juan Gálvez in 2027 for the #ArgentinaGP🇦🇷#MotoGP pic.twitter.com/6vpUgMMkgn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 21, 2025

