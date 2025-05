Der Spanier Alex Palou hat die 109. Austragung des legendären 500-Meilen-Rennens in Indianapolis gewonnen.

Es war dies am Sonntag der erste Indy-500-Sieg für den Spanier, der die aktuelle Saison quasi nach Belieben dominiert und im Honda des Teams Chip Ganassi Racing nun fünf der ersten sechs Rennen gewonnen hat.

In Europa fuhr Palou in der GP3-Serie. Im Jahr 2020 wechselte er nach Übersee in die IndyCar-Serie. 2021, 2023 und 2024 war er jeweils Gesamtsieger.

