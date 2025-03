Formel 2 vor Saisonstart von Betrugsskandal betroffen

Nicht nur im Skispringen, sondern auch in der wichtigsten Nachwuchsserie des Motorsports, kommen dieser Tage Betrugsvorwürfe ans Licht.

In der Formel 2 wurden bei den abschließenden Testfahrten am Circuit de Barcelona unerlaubte Modifikationen an einigen Autos festgestellt. Betroffen sind die Bolliden der Teams DAMS, Trident und Rodin. Bei den illegalen Adaptionen handelt es sich um ein Loch bzw. mehrere Löcher, die in den Diffusor gebohrt wurden, um Luftdrucksensoren zu installieren.

Alle sechs Fahrer - auch jene, die beim Test nicht im Einsatz oder gar anwesend waren - werden von den Komissaren mit einer Strafe von zehn Startplätzen für das erste Saisonrennen bedacht. Des Weiteren müssen die Teams mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro büßen.

Die Formel 2 startet parallel zur Königsklasse am Wochenende in Melbourne in die neue Saison.

