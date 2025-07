Der US-Amerikaner Tim Mayer wird bei der Wahl zum Präsidenten des Automobil-Weltverbandes FIA im Dezember gegen Amtsinhaber Mohammed Ben Sulayem antreten. Das kündigte der ehemalige Formel-1-Steward und Sohn des ehemaligen McLaren-Chefs Teddy Mayer am Freitag in Silverstone an.

Der 59-Jährige hatte die FIA im vergangenen November unfreiwillig verlassen. Er sagte danach, dass er von einem Assistenten Ben Sulayems per SMS gefeuert worden sei, was die FIA bestreitet.

"Was ich im Moment sehe, ist ein Versagen der Führung", sagte Mayer auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass er die vergangenen sechs Monate an seiner Kampagne gearbeitet habe. Er bezeichnete sein Vorhaben als Herkulesaufgabe, da die Statutenänderungen Ben Sulayem in die Karten spielen und er nur fünf Monate Zeit für die Stimmenjagd habe.

ÖAMTC war gegen Ben Sulayems Reformen

Die FIA hat gerade erst im Juni mit deutlicher Mehrheit mehrere Statutenänderungen beschlossen, die es nach Ansicht von Kritikern schwieriger machen werden, Ben Sulayems Wiederwahl auf demokratischem Weg zu verhindern.

Der ÖAMTC hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, dagegen zu stimmen. Unter anderem habe es keinen Raum für Diskussionen gegeben, sagte der langjährige ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold der APA. Durch die Statutenänderungen gebe es unter anderem eine stärkere Machtkonzentration und eine verkürzte Bewerbungsfrist.

"Warum wir einen besseren Job machen können"

Mayer hat sich aber zum Ziel gesetzt, alle Hürden zu überwinden. "Die Aufgabe besteht nun darin, den vielen kleinen Clubs auf der ganzen Welt zu erklären, warum wir einen besseren Job machen können", sagte er. "Wir müssen erklären, wie wir einen Mehrwert schaffen und die FIA umstrukturieren können."

Der Emirati Ben Sulayem hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass er eine zweite Amtszeit anstrebt. Bisher hatte er offiziell keinen Herausforderer, da der zweimalige Rallye-Weltmeister Carlos Sainz sr. kürzlich beschloss, nicht zu kandidieren.

