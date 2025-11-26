Überraschung! Teamchefwechsel bei Aston Martin

Adrian Newey übernimmt ab 2026 die Rolle des Teamchefs bei Aston Martin! Das gibt der Rennstall am Mittwoch bekannt.

Der bisherige Teamchef Andy Cowell wird indes eine neue Position als Chief Strategy Officer übernehmen. Als sein Nachfolger war medial zunächst auch Christian Horner ins Spiel gebracht worden (mehr dazu>>>).

Adrian Newey wechselte bereits im März zu Aston Martin, nachdem er zuvor fast 20 Jahre bei Red Bull war und sich den Ruf als Stardesigner erarbeitet hat.

Zusammen mit seinen Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll möchte er im nächsten Jahr wieder oben angreifen.