    Strafe! Lewis Hamilton verliert Platz sieben

    Der Ferrari-Pilot erhält nach Rennende noch eine Fünf-Sekunden-Strafe. Das ist der Grund:

    Strafe! Lewis Hamilton verliert Platz sieben Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Lewis Hamilton verliert nach Rennende des Grand Prix' von Singapur doch noch seinen siebten Platz!

    Nachträglich erhielt der Brite nämlich eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen Verstößen gegen die Streckenbegrenzungen. Dadurch fällt Hamilton um einen Platz auf Rang acht zurück. Siebter ist somit Fernando Alonso. 

    Was war passiert? Gegen Ende des Rennens wechselte der Ferrari-Pilot noch auf die Soft-Reifen, überholte zwei Fahrer und stellte sogar die schnellste Runde auf. 

    Bremse kaputt - keine Rechtfertigung

    Anschließend aber versagte seine Bremse am vorderen, linken Rad. Hamilton fiel zwei Plätze zurück und kürzte obendrein einige Mal über die Auslaufzonen der Schikanen ab. 

    Hamilton selbst begründete diese Manöver mit dem Versagen der Bremse. Laut den Stewards sei dies aber keine Rechtfertigung, um mehrfach die Strecke zu verlassen. Schlussendlich wollten weder Ferrari noch Hamilton die Entscheidung anfechten. 

    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    Formel 1

