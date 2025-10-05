"Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

Jubeltag für McLaren - der britische Rennstall sichert sich beim Großen Preis von Singapur den zehnten Konstrukteurs-Titel!

Mit Platz drei und vier beim Nachtrennen in Singapur sind die Papayas nach 18 von 24 Saisonläufen in der Team-Wertung uneinholbar (zum Rennbericht >>>). Mit diesem zehnten Triumph hat nur Ferrari mit 16 mehr Titel gesammelt.

"Es ist einfach großartig. Was für eine unglaubliche Arbeit all die Männer und Frauen bei McLaren geleistet haben - alle hier an der Strecke und alle zurück in der Fabrik. Ihr wisst ja, die Formel 1 ist unglaublich wettbewerbsintensiv. So etwas einmal zu schaffen, ist schon verdammt schwer - aber es zweimal zu schaffen, ist einfach fantastisch", freut sich CEO Zak Brown bei "Sky".

Natürlich gibt es auch Statements seitens der Hauptprotagonisten, den beiden Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri. "Ich bin natürlich sehr stolz auf das gesamte Team. Das ist eines der beiden Ziele, die wir jedes Jahr erreichen wollen, und das mit so vielen ausstehenden Rennen zu schaffen ist wirklich beeindruckend", so der Australier.

Kracht es erneut zwischen Norris und Piastri?

Ein wenig getrübt werden die Feierlichkeiten von der eher angespannten Stimmung zwischen dem Fahrer-Duo. In Kurve eins kurz nach dem Start kommt es zum Kontakt, beinahe schickt Norris Piastri in die Mauer. Der WM-Führende tut seinem Unmut bereits während dem Rennen mehrmals kund.

"Ja, ich meine, das war jetzt nicht sehr teamlike, aber sicher", so der erste Kommentar von Piastri, der später hinzufügt: "Also ist es okay für uns, dass Lando mich einfach aus dem Weg schubst?". Man wolle sich die Situation im Nachgang anschauen, hieß es.

Langsam aber sicher biegt die Formel-1-Saison 2025 auf die Zielgerade ein. Der nächste Halt ist in zwei Wochen im amerikanischen Austin. Die Teamwertung ist zwar schon entschieden, jedoch werden sich wohl die beiden McLaren-Piloten untereinander den Titel ausmachen.

336 Punkte hat Piastri am Konto, Norris 314. Außenseiterchancen hat der amtierende Weltmeister Max Verstappen mit 273.

