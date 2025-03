Stewards korrigieren Entscheidung: Antonelli wieder Vierter

Andrea Kimi Antonelli beendet den Grand Prix von Australien doch auf Platz vier (zum Rennbericht >>>)!

Der Mercedes-Junior hatte die Platzierung aufgrund einer Fünf-Sekunden-Strafe verloren, die er sich wegen eines "unsicheren Loslassens" in der Boxengasse eingefangen hatte.

Die Silberpfeile legten Protest ein - mit Erfolg. Es tauchte neues Bildmaterial auf, das zeigte, dass Antonelli in der Boxenstraße keine Fehler gemacht habe.

"Es ist klar, dass das Auto mit der Nummer 12 (Antonelli, Anm.) erst nach einer beträchtlichen Strecke in die 'Fast Lane' wechselte und erst, nachdem der Fahrer seinen Spiegel überprüft hatte, um den Abstand zum Auto mit der Nummer 27 (Hülkenberg, Anm.) zu bestätigen", lässt sich aus der offiziellen Mitteilung der Stewards entnehmen.

Damit gibt es in der Konstrukteurs-WM nun zwei Leader: McLaren (Norris 1., Piastri 9.) und Mercedes (Russell 3., Antonelli 4.), die je bei 27 Punkten halten. Red Bull folgt auf der Drei mit neun Zählern Defizit.

BREAKING: Kimi Antonelli has been promoted to P4



The stewards have reversed their decision to penalise Antonelli due to significant and relevant new elements being presented to them which were not present at the time of the incident#F1 #AusGP pic.twitter.com/aKaqREVdTy