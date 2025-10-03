Suche
    Alonso mit Bestzeit im ersten Singapur-Training

    Der Spanier setzt in der ersten Trainingssession vor Leclerc und Verstappen die Bestzeit.

    Alonso mit Bestzeit im ersten Singapur-Training
    Fernando Alonso sorgt im ersten freien Training vom Grand Prix in Singapur für eine Überraschung.

    Der Spanier legt mit 1:31,117 die schnellste Runde auf den Asphalt. Auf dem zweiten Platz folgt Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,149) vor Max Verstappen (+0,275). Auf Rang vier ist mit Lewis Hamilton ein weiterer Ferrari-Fahrer (+0,363).

    Nur eine tausendstel Sekunde hinter Hamilton folgt WM-Leader Oscar Piastri (+0,364) vor seinem Teamkollegen und schärfsten WM-Konkurrenten Lando Norris (+0,581). Wenig erfreulich verlief die Session für die beiden Mercedes-Fahrer. George Russell landet mit einem Rückstand von über einer Sekunde auf dem elften Platz (+1,022) und Kimi Antonelli weitere zwei Plätze dahinter auf Rang 13 (+1,282).

    Für das Qualifying morgen (ab 15 Uhr im Live-Ticker>>>) sagt das Training noch nicht viel aus, da sich die meisten Fahrer fürs Rennen testeten. 

    Kommentare