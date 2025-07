Norris hatte bei Party schmerzhafte Begegnung mit Fotograf

Lando Norris war am Sonntag der umjubelte Held in Silverstone. Doch der Nachmittag wäre fast mit einer Verletzung geendet.

Im Anschluss an das Siegerfoto mit dem gesamten Team begab sich der Held des Tages zur Boxenmauer. Davor versammelten sich zahlreiche Fans, um ihren Star zu bejubeln.

Ein Fotgraf kletterte auf den Fangzaun, um den feiernden Norris festzuhalten. Dabei ging dieser aber etwas zu forsch zu Werke und stürzte in den Rennsieger. Norris wurde auf der Nase getroffen.

