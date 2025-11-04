Neuer Name und Rückkehr zu Kult-Logo bei Formel-1-Traditionsteam

"Atlassian Williams Racing" ist mit dem Ende der Saison 2025 Geschichte.

Denn der Traditionsrennstall aus Großbritannien wird ab dem kommenden Jahr als "Atlassian Williams F1 Team" an den Start gehen. Das gibt Williams am Montag bekannt.

Zudem kehrt man zu einem alten Logo zurück, was langjährige Motorsportfans wohl in Erinnerungen schwelgen lässt. Statt dem neuen, recht modernen "W" als Logo kehrt man zum altbekannten Williams-W zurück, welches der 2021 verstorbene Teamgründer Frank Williams bereits 1977 ins Leben gerufen hatte.

Der neue Name sowie das Logo sollen "das glorreiche Erbe des Teams mit einer mutigen und ambitionierten Zukunftsvision" in Verbindung bringen.

"Als Team lassen wir uns von unserer Vergangenheit inspirieren, sind aber voller Vorfreude auf unsere Zukunft und entschlossen, ein neues, titelwürdiges Kapitel in der Williams-Geschichte zu schreiben", so Teamchef James Vowles.