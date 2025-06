Der frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone ist am Sonntag im Alter von 94 Jahren zum ersten Mal nach einem Grand Prix auf dem Siegerpodium gestanden.

Der Brite überreichte McLaren-Rennsieger Lando Norris auf dem Red Bull Ring in Spielberg in Vertretung die Präsidentenmedaille der FIA. Normalerweise ist das die Aufgabe von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem, der jedoch nicht in Österreich war.

McLaren-Doppelsieg in Spielberg! Norris gewinnt vor Piastri >>>

Ecclestone hatte nach anderen Funktionen in der Formel 1 rund 40 Jahre lang die kommerziellen Agenden der Motorsport-Königsklasse geleitet, ehe er 2017 abgesetzt wurde. "Es war auch toll, dabei zu sein, weil es das erste Mal in fast 70 Jahren in diesem Sport war, dass ich auf dem Podium stand", sagte er.

Ecclestone hatte während seiner Amtszeit des Öfteren erklärt, dass er Rennen meist kurz nach dem Start verlasse, weil dann sein Geschäft erledigt sei.

Der Spielberg-Wahnsinn der letzten 28 Jahre