Charles Leclerc ist unter der Haube!

Der Formel-1-Star hat seiner langjährigen Freundin Alexandra Saint Mleux das Ja-Wort gegeben.

Charles Leclerc ist unter der Haube! Foto: © GETTY
Charles Leclerc hat eine Woche vor dem Start der neuen Formel-1-Saison geheiratet.

Am Samstag machten Bilder die Runde, wie der Ferrari-Pilot und seine frischgebackene Ehefrau Alexandra Saint Mleux in einem Oldtimer durch die Straßen von Monaco kurven.

Seit 2023 sind Leclerc und das Model ein Paar, im November 2025 verkündeten die beiden ihre Verlobung. Nun folgte der nächste Schritt.

