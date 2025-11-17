NEWS

McLaren nimmt Tochter von F1-Weltmeister in Nachwuchsprogramm auf

McLaren wird in Zukunft mit der Tochter von Mika Häkkinen an einem Strang ziehen.

McLaren nimmt Tochter von F1-Weltmeister in Nachwuchsprogramm auf Foto: © GEPA
In den Jahren 1998 und 1999 wurde Mika Häkkinen mit McLaren Weltmeister. In Zukunft wird seine Tochter Ella Häkkinen für das Team an den Start gehen.

Nachdem der finnische Star in den 90ern und frühen 00er-Jahren für Aufsehen sorgte, will nun seine Tochter im Renngeschehen Fortschritte machen. Die 14-Jährige nimmt aktuell noch an Kart-Rennen teil und soll ab nächstem Jahr auf einen Werdegang im Formelsport vorbereitet werden.

"Sie wird am Fahrerentwicklungsprogramm teilnehmen, um Einsitzer zu testen und sich auf 2027 vorzubereiten", teilt McLaren mit. In der F1-Academy hat das Unternehmen ab kommendem Jahr zwei Wagen. Ein Start wäre für Häkkinen dann theoretisch möglich.

"Noch viel zu tun, um Frauenanteil im Motorsport zu erhöhen"

Auch die Britin Ella Lloyd wird weiter am Nachwuchsprogramm teilnehmen, sie liegt vor dem Saisonfinale der F1-Academy in Las Vegas auf dem dritten Platz der Gesamtwertung.

Ella Stevens wird zusätzlich zu Häkkinens Tochter Teil des Nachwuchsprogramms sein. Die 19-jährige Kartpilotin wird sich ab 2026 genauso wie Lloyd in der F1-Academy messen.

"Ich bin mir bewusst, dass noch viel zu tun bleibt, um den Frauenanteil im Motorsport zu erhöhen, aber ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir in diesem Bereich erzielt haben", teilt McLaren-Boss Zak Brown.

Weiters ergänzt er: "Ich hoffe, dass dies all den unglaublich talentierten Kartfahrerinnen, Rennfahrerinnen, Ingenieurinnen, Mechanikerinnen, Marketingfachfrauen und Buchhalterinnen da draußen signalisiert, dass unser Sport für alle offen ist und wir uns nachdrücklich dafür einsetzen, die unglaubliche Dynamik der letzten Jahre aufrechtzuerhalten."

