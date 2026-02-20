NEWS

Leclerc im Ferrari am letzten Testtag in Bahrain klar voran

WM-Favorit Russell wegen schwacher Mercedes-Starts besorgt - Batterie-Probleme bei Aston Martin.

Leclerc im Ferrari am letzten Testtag in Bahrain klar voran Foto: © GETTY
Charles Leclerc hat am letzten offiziellen Formel-1-Testtag vor Saisonstart im neuen Ferrari eine überlegene Bestzeit hingeknallt.

Der Monegasse war am Freitag in Bahrain um 0,817 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Weltmeister Lando Norris im McLaren. Mercedes-Pilot George Russell, der ob eines vielversprechenden Autos nach der Regelrevolution als Titelfavorit gehandelt wird, wurde mit 1,205 Sekunden Rückstand hinter Red-Bull-Star Max Verstappen (+1,117 Sek.) Vierter.

Sorgen um die Starts

Sorgen machte sich Russell über die langsamen Starts seines Mercedes W17. "Ich denke, wir haben viel Potenzial unter der Haube", meinte der 28-Jährige.

"Aber um ein Rennen zu gewinnen, muss man auch ziemlich gut von der Linie kommen." Das scheint mit den neuen, durch einen deutlich größeren Batterie-Anteil von fast 50 Prozent der insgesamt rund 900 PS komplexeren Triebwerken noch nicht gelungen zu sein.

"Die zwei Starts, die ich diese Woche gemacht habe, waren schlechter als die schlechtesten Starts meiner Formel-1-Karriere", schilderte Russell.

Lewis Hamilton dagegen habe bei den Starts sehr viel Terrain gutgemacht, sagte der Engländer über seinen Landsmann und früheren Mercedes-Teamkollegen, der seine Ferrari-Karriere im zweiten Jahr beim italienischen Traditionsteam wieder in erfolgreichere Bahnen lenken will.

Probleme bei Aston Martin

Weniger besorgt klang McLaren-Pilot Oscar Piastri, dessen Team ebenfalls mit Antriebssträngen von Mercedes ausgerüstet ist. "Starts sind viel schwieriger als letztes Jahr, es ist komplizierter aus jeder einzelnen Perspektive", erklärte der Australier.

"Und ich glaube, was wir im Moment sehen, ist einfach, dass es einige Leute hinbekommen und andere Leute sehr falsch machen." Bis zum Saisonstart am 8. März in Melbourne bleibt wenig Zeit, offizielle Testfahrten sind nicht mehr angesetzt.

Die Rundenzeiten in Bahrain waren nur sehr bedingt aussagekräftig. Die Teams fuhren unterschiedliche Programme. Mit offensichtlichen Problemen hatte in der Wüste von Sakhir Aston Martin zu kämpfen.

Nachdem am Vortag im vom früheren Red-Bull-Stardesigner Adrian Newey entworfenen Auto von Ex-Weltmeister Fernando Alonso Probleme mit der Batterie aufgetreten und die Ersatzteile ausgegangen waren, kam dessen Teamkollege Lance Stroll am Schlusstag nur auf sechs Runden - und keine Zeit.

