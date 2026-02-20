NEWS

Aston Martin verkauft seine Formel-1-Namensrechte

Rund 50 Millionen Pfund soll der Autobauer durch den Verkauf eingenommen haben.

Aston Martin verkauft seine Formel-1-Namensrechte Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der angeschlagene britische Sportwagenbauer Aston Martin versilbert seine Namensrechte für die Formel 1.

Diese gingen für 50 Millionen Pfund (gut 57 Mio. Euro) an die AMR GP Holdings, welche den Rennstall betreibt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Mit dem Geschäft verbessere Aston Martin seine Liquiditätslage.

Die Zustimmung der Aktionäre steht zwar noch aus, allerdings haben Großaktionäre mit zusammen 54 Prozent der Stimmrechte ihr Placet bereits signalisiert.

Den Anteil am Formel-1-Team selbst verkaufte Aston Martin im März. Miteigentümer Lawrence Stroll hatte dem Unternehmen mit einer Geldspritze unter die Arme gegriffen.

Angespannte Lage

Der Luxusautobauer, dessen Fahrzeuge in den James-Bond-Filmen zu Berühmtheit gelangten, steht derzeit massiv unter Druck.

Im abgelaufenen Jahr lieferte das Unternehmen fast zehn Prozent weniger Autos aus als vor Jahresfrist. Der Verlust habe etwas unter dem unteren Ende der Spanne von 139 bis 184 Millionen Pfund gelegen, die Analysten bislang vorhersagen.

Aston Martin hatte zuletzt im Oktober seine Entwicklungsausgaben gekappt und dies mit der "extrem niedrigen" Nachfrage in China und dem Druck auf die Branche in den USA begründet.

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Red Bull Racing

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Antonelli-Bestzeit bei Donnerstag-Testfahrten in Bahrain

Antonelli-Bestzeit bei Donnerstag-Testfahrten in Bahrain

Formel 1
1
Wolff über Schummelvorwürfe: "Völliger Blödsinn"

Wolff über Schummelvorwürfe: "Völliger Blödsinn"

Formel 1
5
Ex-Weltmeister warnt: "Formel 1-DNA darf nicht verloren gehen"

Ex-Weltmeister warnt: "Formel 1-DNA darf nicht verloren gehen"

Formel 1
3
Helfer gesucht! Hartberg und Vienna brauchen Schneeschaufler

Helfer gesucht! Hartberg und Vienna brauchen Schneeschaufler

Bundesliga
Bristol: Struber verliert Vorgesetzten

Bristol: Struber verliert Vorgesetzten

International
Olympia LIVE: Wer gewinnt die Skicross-Medaillen?

Olympia LIVE: Wer gewinnt die Skicross-Medaillen?

Olympia
2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SKN St. Pölten

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SKN St. Pölten

2. Liga

Kommentare

Formel 1 Motorsport Aston Martin Großbritannien