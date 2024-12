Eine interessante Entwicklung lässt sich aktuell bei Formel-1-Team Willams beobachten.

Dass es die Briten, wie die meisten Rennställe, mit der Nachwuchsförderung bereits seit langem ernst meinen, ist hinlänglich bekannt.

Nun geht das Team mit Sitz im englischen Wantage allerdings einen Schritt weiter und nimmt ein elfjähriges Talent in sein Nachwuchsprogramm auf.

Wie Williams am Dienstag in einer Aussendung mitteilt, wird Will Green demzufolge von nun an Teil des Traditionsrennstalls sein. "Ich freue mich wahnsinnig über diese Chance bei Williams", so der Elfjährige laut der Aussendung.

Die Formel 1 als das große Ziel

Die Ambitionen des Nachwuchstalents sind dabei durchaus groß, denn Green will sich in den nächsten Jahren bis in die "Königsklasse" des Motorsports hocharbeiten und Teil der Formel 1 werden.

"Die Investition in die nächste Generation ist das Herzstück unseres Ansatzes bei Williams und wir freuen uns, Will in der Williams Racing Driver Academy willkommen zu heißen. Er hat in diesem frühen Stadium seiner Karriere eine beeindruckende Beständigkeit bewiesen und starke Fortschritte in seinem Rennsport gemacht. Wir freuen uns darauf, Wills Entwicklung zu unterstützen, während er sich bis 2025 und darüber hinaus weiterentwickelt", bekräftigt Sportdirektor Sven Smeets die Entscheidung.

Ob sich Green, der seit seinem vierten Lebensjahr im Motorsport aktiv ist, langfristig durchsetzen wird können, bleibt abzuwarten. Mit einem Titel in der IAME Mini Championship aus diesem Jahr konnte der Elfjährige sein Talent aber bereits eindrucksvoll unter Beweis stellen.

