Formel-1-Rückkehr: Unterschreibt Horner bei Topteam?

Im Juli trennten sich die Wege von Christian Horner und Red Bull Racing nach internen Machtkämpfen und einer Formkrise. Vor Kurzem wurde auch der Vertrag mit dem Ex-Teamchef aufgelöst.

Der Brite strebt jetzt eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports an. Laut "Daily Mail" gebe es Gespräche mit mehreren Teams.

Darunter befindet sich auch der aktuell Dritte der Konstrukteurs-WM-Wertung, Ferrari. Teamchef Fred Vasseur steht beim italienischen Rennstall nämlich unter Druck.