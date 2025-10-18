NEWS

Formel 1 LIVE: Qualifying in Austin

Heute Abend werden auf dem Circuit of The Americas in Austin die besten Startplätze herausgefahren. LIVE-Ticker:

Formel 1 LIVE: Qualifying in Austin Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am späten Samstagabend findet das Qualifying für den Großen Preis der USA statt (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im vergangenen Jahr holte Lando Norris die Pole Position. Auf den Rängen zwei und drei folgten Max Verstappen und damals noch Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Mit viel Rückenwind wird Max Verstappen in das Qualifying gehen, der Niederländer schnappte sich vor wenigen Stunden den Sieg im Sprint vor George Russell und Carlos Sainz. WM-Leader Oscar Piastri und Verfolger Lando Norris schieden nach einer Kollision aus (Alle Infos >>>).

Der LIVE-Ticker:

Die F1-Teamkollegen mit den meisten Doppelsiegen

#11 - Damon Hill & Jacques Villeneuve (Williams)
#11 - Nelson Piquet & Nigel Mansell (Williams)

Slideshow starten

15 Bilder

Mehr zum Thema

Formel 1 LIVE: Sprint in Austin

Formel 1 LIVE: Sprint in Austin

Formel 1
1
Beide McLaren crashen! Verstappen gewinnt den Sprint von Austin

Beide McLaren crashen! Verstappen gewinnt den Sprint von Austin

Formel 1
6
Helmut Marko mit deutlicher Kritik an eigenem Fahrer

Helmut Marko mit deutlicher Kritik an eigenem Fahrer

Formel 1
6
Mayer zieht sich aus FIA-Wahl zurück: "Theater, keine Demokratie"

Mayer zieht sich aus FIA-Wahl zurück: "Theater, keine Demokratie"

Formel 1
Verstappen sichert sich Sprint-Pole in Austin vor McLaren-Duo

Verstappen sichert sich Sprint-Pole in Austin vor McLaren-Duo

Formel 1
12
Norris sichert sich im einzigen Austin-Training die Bestzeit

Norris sichert sich im einzigen Austin-Training die Bestzeit

Formel 1
Trotz Möwen-Vorfall! Bezzecchi gewinnt Sprint in Australien

Trotz Möwen-Vorfall! Bezzecchi gewinnt Sprint in Australien

Motorrad
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Austin, Texas