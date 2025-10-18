Am späten Samstagabend findet das Qualifying für den Großen Preis der USA statt (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im vergangenen Jahr holte Lando Norris die Pole Position. Auf den Rängen zwei und drei folgten Max Verstappen und damals noch Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Mit viel Rückenwind wird Max Verstappen in das Qualifying gehen, der Niederländer schnappte sich vor wenigen Stunden den Sieg im Sprint vor George Russell und Carlos Sainz. WM-Leader Oscar Piastri und Verfolger Lando Norris schieden nach einer Kollision aus (Alle Infos >>>).

Der LIVE-Ticker: