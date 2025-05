Der Große Preis von Monaco ist das prestigeträchtigsten Rennen im Formel-1-Kalender. An diesem Wochenende ist die Formel 1 wieder zu Gast im Fürstentum.

Die engen Gassen, kaum Auslaufzonen und die historische Kulisse machen den Monaco-GP zu einem einzigartigen Spektakel.

Leclerc 2024 mit historischem Sieg

Im vergangenen Jahr schrieb Charles Leclerc Geschichte, indem er als erster Monegasse seit Louis Chiron im Jahr 1931 seinen Heim-Grand-Prix gewann.

Der Ferrari-Pilot sicherte sich die Pole-Position und führte das Rennen souverän von Anfang bis Ende, trotz eines frühen Unfalls, der zu einer Unterbrechung führte. Leclercs Triumph war nicht nur ein persönlicher Meilenstein, sondern auch ein bedeutender Moment für Ferrari, das seinen ersten Sieg in Monaco seit 2017 feierte.

Der Circuit de Monaco ist bekannt für seine engen Kurven und begrenzten Überholmöglichkeiten, was das Qualifying besonders entscheidend macht. Ayrton Senna hält mit sechs Siegen den Rekord für die meisten Erfolge in Monaco, darunter fünf aufeinanderfolgende Triumphe zwischen 1989 und 1993.

Zeitplan für das GP-Wochenende in Monaco

Das Formel-1-Wochenende in Monaco beginnt am Freitag mit dem 1. Freien Training um 13:30 Uhr und dem 2. Freien Training um 17:00 Uhr.

Am Samstag, dem 24. Mai, folgt um 12:30 Uhr das 3. Freie Training, bevor um 16:00 Uhr das Qualifying über die Bühne geht.

Das Rennen startet am Sonntag, dem 25. Mai, traditionell um 15:00 Uhr (MESZ).

Tag Session Uhrzeit Freitag, 23. Mai Freies Training 13:30 Uhr Freitag, 23. Mai Freies Training 17:00 Uhr Samstag, 24. Mai Freies Training 12:30 Uhr Samstag, 24. Mai Qualifying 16:00 Uhr Sonntag, 25. Mai Rennen 15:00 Uhr

Monaco-GP im TV

Für Formel-1-Fans ist an diesem Wochenende wieder ServusTV der "place to be". Der Sender überträgt alle Sessions live.

Streckeninfos zum Circuit de Monaco

Länge: 3,337 km

Runden: 78

Gesamtdistanz: 260,286 km

Rekordsieger: Ayrton Senna (6 Siege)

Besonderheiten: Enge Kurven, minimale Auslaufzonen, berühmte Abschnitte wie Saint Devote, die Loews-Haarnadel, der Tunnel oder die Schwimmbad-Schikane

Aktuelle WM-Situation vor dem Monaco-GP

Nach dem Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola führt Oscar Piastri (McLaren) die Fahrerwertung mit 146 Punkten an, gefolgt von seinem Teamkollegen Lando Norris (133 Punkte) und Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull) mit 124 Punkten. George Russell (Mercedes) liegt mit 99 Punkten auf dem vierten Platz.

