    Formel 1 LIVE: Qualifying in Singapur

    Kann Max Verstappen wieder zuschlagen oder kehrt McLaren an die Spitze zurück? LIVE-Infos:

    Formel 1 LIVE: Qualifying in Singapur Foto: © getty
    Die Formel-1-Saison 2025 geht in die heiße Phase! In Singapur findet der 18. von 24 Saisonläufen statt, am Samstag steigt das Qualifying (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Zuletzt konnte Max Verstappen den Rückstand in der WM-Wertung der Fahrer verkürzen. Der Niederländer holte beim Stadtrennen in Baku die Pole und anschließend auch den Sieg, während es für die größte Konkurrenz, also McLaren, ein eher gebrauchtes Wochenende war.

    Im letzten Jahr holte sich McLarens Lando Norris die Pole sowie den Sieg bei dem für seine extrem herausfordernden Bedingungen berüchtigten Nachtrennen.

    In der Weltmeisterschaft liegt Oscar Piastri derzeit mit 324 Punkten in Front. 25 Zähler dahinter liegt Teamkollege Lando Norris, Max Verstappen fehlen 69 Punkte.

    Crash in der Boxengasse: Diese Strafe erhält Ferrari

    Formel 1

    Unbrechbare Formel-1-Rekorde

    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    Russell gewinnt in Singapur - Norris vor Piastri

    Verstappen markiert die Bestzeit im FP3 in Singapur

    Traumrunde! Russell holt sich die Pole in Singapur

    Russell nach Singapur-Pole: "Es fühlt sich großartig an"

    WM-Leader Piastri im zweiten Singapur-Training knapp voran

    Crash in der Boxengasse: Diese Strafe erhält Ferrari

