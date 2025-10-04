Formel 1 LIVE: Qualifying in Singapur

Die Formel-1-Saison 2025 geht in die heiße Phase! In Singapur findet der 18. von 24 Saisonläufen statt, am Samstag steigt das Qualifying (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zuletzt konnte Max Verstappen den Rückstand in der WM-Wertung der Fahrer verkürzen. Der Niederländer holte beim Stadtrennen in Baku die Pole und anschließend auch den Sieg, während es für die größte Konkurrenz, also McLaren, ein eher gebrauchtes Wochenende war.

Im letzten Jahr holte sich McLarens Lando Norris die Pole sowie den Sieg bei dem für seine extrem herausfordernden Bedingungen berüchtigten Nachtrennen.

In der Weltmeisterschaft liegt Oscar Piastri derzeit mit 324 Punkten in Front. 25 Zähler dahinter liegt Teamkollege Lando Norris, Max Verstappen fehlen 69 Punkte.

LIVE-Ticker:

