Max Verstappen sichert sich im Abschlusstraining beim Stadtrennen in Singapur die Bestzeit.

Der aktuelle WM-Dritte markiert, noch unter Tageslicht, mit 1:30,148 Minuten die schnellste Zeit bei der Generalprobe für das spätere Qualifying.

Nur knapp hinter dem Niederländer landet WM-Leader Oscar Piastri nach seiner Trainingsbestzeit am Vortag am zweiten Platz (+0,017). Dahinter reiht sich das Mercedes-Duo um George Russell (+0,049) und Andrea Kimi Antonelli ein (+0,089).

Auch Lando Norris (McLaren) weist am fünften Platz nur einen knappen Rückstand auf (+0,089). Indes landet das Ferrari-Duo um Lewis Hamilton (8./+0,411) und Charles Leclerc (10./+0,503) nur im Mittelfeld.

Lawson sorgt für rote Flagge

Dabei wird das dritte freie Training für ein paar Minuten unterbrochen. Denn Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson fliegt in Kurve 7 ab und muss das Training damit schon früh beenden. Für den Neuseeländer ist es nach dem Abflug im zweiten Training bereits der zweite Unfall am Rennwochenende.

Das F1-Qualifying beginnt unter dem späteren Nachthimmel in Singapur um 15:00 Uhr (>>> im LIVE-Ticker)

Unbrechbare Formel-1-Rekorde