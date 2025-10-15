Fix! Mercedes gibt Fahrerpaarung für nächste Saison bekannt

Mercedes geht auch in der kommenden Formel 1-Saison mit George Russell und Kimi Antonelli an den Start. Das bestätigt der Rennstall heute in einer offiziellen Aussendung.

"George und Kimi haben sich als starkes Team erwiesen, und wir freuen uns darauf, unsere Reise gemeinsam fortzusetzen", erklärt Motorsportchef Toto Wolff.

Laut dem Österreicher stand nie zur Debatte, ob es mit den beiden weitergeht: "Es war immer nur eine Frage des Zeitpunkts. Wir wollten uns Zeit lassen, die Verhandlungen ordnungsgemäß führen und sicherstellen, dass alle Beteiligten zufrieden sind. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist."

"Lange und erfolgreiche Zusammenarbeit"

Für Russell wird es bereits die fünfte Saison im Mercedes-Team sein, für Antonelli die zweite.

"Die Zusammenarbeit mit dem Team war bisher sehr lang und erfolgreich, und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, insbesondere da wir nächstes Jahr eine der größten Regeländerungen in der Geschichte dieses Sports in Angriff nehmen werden", sagt Russell über seine Vertragsverlängerung.

Offen bleibt, wie es 2027 weitergeht. In der Aussendung ist nur von 2026 die Rede.