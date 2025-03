China-Sprint: Lewis Hamilton gewinnt erstmals in Rot!

Lewis Hamilton gewinnt den Sprint zum Grand Prix von China!

Der Ferrari-Pilot setzt die Pole-Position aus dem Sprint-Qualifying perfekt um und gibt sich gegen Langzeit-Verfolger Max Verstappen (3./Red Bull) sowie gegen den Zweitplatzierten Oscar Piastri keine Blöße.

Hamilton siegt, wenn auch "nur" im Sprint, erstmals in seiner Karriere in Rot und trägt sich damit in die Geschichtsbücher der Scuderia ein. Vierter wird sein Ex-Mercedes-Teamkollege George Russell, der sich knapp vor Charles Leclerc (5.) hält.

Rang sechs geht an Yuki Tsunoda, der im Racing Bulls einmal mehr überzeugt. Bester Rookie ist Russells Teamkollege Andrea Kimi Antonelli auf der Sieben, während WM-Leader Lando Norris (8.) als letzter Pilot einen Punkt sammelt. Der Brite überholt in der Schlussphase den Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll (9.), der ohne Zähler verbleibt.

Norris behält knapp die WM-Führung

Verstappen-Teamkollege Liam Lawson landet nach dem enttäuschenden Sprint-Qualifying im 19-Runden-Rennen auf der 14, Carlos Sainz Jr. im Williams nach einem Boxenstopp auf der 17. Alpine-Pilot Jack Doohan ist in der letzten Runde in eine Kollision verwickelt und wird 20.

Norris führt die Weltmeisterschaft mit 26 zu 24 Punkten vor Verstappen an. Rang drei hält vor dem morgigen Grand Prix Russell, der auf 20 Punkte kommt, während die Vier augenblicklich von Antonelli besetzt wird.

