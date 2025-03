Oscar Piastri führt das dritte Freie Training zum Grand Prix von Australien an.

Der McLaren-Pilot und Lokalmatador - Piastri ist in Melbourne auf die Welt gekommen - legt in 1:15.921 Minuten auf dem rot-flankierten C5-Reifen die schnellste Rundenzeit des Wochenendes hin und wiederholt jenes Kunststück, das bereits Teamkollege Lando Norris im ersten Freien Training geschafft hat.

Piastris Führung in der Qualifying-Generalprobe (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) ist denkbar knapp: George Russell (2./Mercedes) und Max Verstappen (3./Red Bull) liegen nur 0,039 bzw. 0,081 Sekunden hinter dem Australier.

Platz vier geht an den Sieger des zweiten Freien Trainings, Charles Leclerc (+0,267/Ferrari). Rookie Andrea Kimi Antonelli (5./Mercedes) hat auf Piastri einen Rückstand von 0,285 Sekunden.

Die weiteren Top Ten (in Reihe): Das Williams-Duo Carlos Sainz Jr. (+0,331) und Alex Albon (+0,337) liegt vor Lewis Hamilton (+0,457/Mercedes), Yuki Tsunoda (+0,534) und Lando Norris (+0,676).

Bearman versenkt Haas im Kies

Einmal mehr im Fokus steht im Training von Australien der britische Haas-Rookie Oliver Bearman. Bereits in der dritten Fahrminute versenkt der Brite den VF-25 im Kiesbett von Albert Park.

Bearman setzt letztlich keine Zeit und kommt nur auf zwei Runden - die denkbar ungünstigste Vorbereitung auf das erste Qualifying des Jahres, nachdem er bereits im ersten Freien Training einen Crash hatte und im anschließenden zweiten Freien Training ohne Teilnahme verblieben war.

"Sky"-Experte Ralf Schumacher sagte zum Bearman-Vorfall: "Ich verstehe nicht, warum er direkt wieder so loslegen muss" und spielte damit auf die aggressive Herangehensweise in den ersten Minuten des dritten Freien Trainings an.

Ebenfalls nur mit zwei Runden, aber ohne Zeit blieb der Neuseeländer Liam Lawson. Am RB21 gab es ein technisches Problem, das ihn am Fahren hinderte.

Das vollständige Ergebnis des dritten Freien Trainings in Melbourne:

