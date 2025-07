2010 fuhr Nico Hülkenberg sein erstes Rennen in der Formel 1, 15 Jahre später hat es der Deutsche endlich geschafft: Beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone landet er erstmals auf dem Podest (Rennbericht>>>).

Unglaubliche 239 Rennen hat der nun bald 38-Jährige gebraucht, um erstmals unter die Top-3 eines Rennens zu kommen - so lange wie niemand vor ihm.

Den Spitzenplatz in der Rangliste jener Fahrer mit den meisten Rennen ohne Podium hat er nun klarerweise abgegeben, und zwar an einen Landsmann: Adrian Sutil bestritt 128 Rennen zwischen 2007 und 2014, wurde dabei nie besser als Vierter.

Unter den aktiven Fahrern wartet Yuki Tsunoda am längsten. Der Japaner war bislang 99 Mal am Start und wartet noch auf seinen ersten Top-3-Platz. In der Allzeit-Rangliste ist er damit Vierter hinter Sutil, Pierluigi Martini (118 Rennen) und Philippe Alliot (109).