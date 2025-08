Fernando Alonso gibt beim Großen Preis von Ungarn vorerst w.o.!

Wie Rennstall Aston Martin am Freitag verkündet, wird der zweifache Champion zumindest das erste freie Training am Freitag (13:30 Uhr) am Hungaroring verpassen.

Grund dafür ist eine Muskelverletzung im Rücken, die dem 44-Jährigen zu schaffen macht. Er wird weiterhin behandelt. Man werde "zu gegebener Zeit" entscheiden, ob der Spanier an den kommenden Sessions teilnimmt.

Ersatzfahrer Felipe Drugovich wird Alonso ersetzen. Der Brasilianer könnte im Falle eines längeren Ausfalls sein Grand-Prix-Debüt in der Formel 1 feiern.

Die längsten Durststrecken bis zum ersten Formel-1-Podium