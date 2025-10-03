Suche
    WM-Leader Piastri im zweiten Singapur-Training knapp voran

    Oscar Piastri zeigt sich von seinem Crashwochenende in Baku gut erholt. Zwei rote Flaggen sorgen für eine Unterbrechung der Session.

    Die Freitagsbestzeit vor dem Großen Preis von Singapur geht an Oscar Piastri. Der WM-Führende im McLaren setzt unter Flutlicht mit 1:30,714 die schnellste Zeit. 

    Das Training ist von mehreren Zwischenfällen geprägt. Dadurch konzentriert sich die Jagd um die Tagesbestzeit auf die letzen zehn Minuten. Auf Platz zwei fährt überraschend Isack Hadjar von den Racing Bulls (+0,132). Der Sieger der letzten beiden Rennen Max Verstappen folgt auf Platz drei (+0,143). Der Schnellste des ersten Trainings, Fernando Alonso (Aston Martin) ist auch am Abend vorne dabei und reiht sich auf Rang vier ein. 

    Für einen der bereits angesprochenen Zwischenfälle sorgt George Russell. Der Mercedes-Pilot schlägt frontal ein und muss seine Session vorzeitig beenden.

    Leclerc crasht in Norris

    Racing Bulls-Pilot Liam Lawson crasht etwa zur Halbzeit des Trainings. Der Neuseeländer verliert in der vorletzten Kurve seinen Wagen und löst die rote Flagge aus. 

    Auch abseits der Strecke kam es zu einer Berührung. Charles Leclerc kommt sich mit Lando Norris in der Boxengasse in die Quere. Ferrari bekam eine Geldstrafe in der Höhe von 10 000 Euro, weil das Team seinen monegassischen Piloten zu früh aus der Box gelotst hat. Das Qualifying steigt morgen ab 15 Uhr (LIVE-Ticker>>>).

