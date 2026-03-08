Cadillac erntet Respekt nach dem F1-Debüt

Nach einem starken Australien-Debüt hat Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon erklärt, dass sich das Team den Respekt der Konkurrenz verdient hat und auf einer "wirklich soliden Basis" für zukünftige Erfolge aufbauen will.

Die Marke Cadillac von General Motors hatte eine kurze Vorlaufzeit, um in die Königsklasse des Motorsports einzusteigen.

Ihr Debüt 2026 auf dem Albert Park Circuit in Melbourne erfolgte nur wenige Monate, nachdem im November 2024 der kommerzielle Deal mit der Formel 1 unterzeichnet wurde. Die Vorbereitungen auf der Silverstone Park-Basis, nahe der berühmten britischen Rennstrecke, waren jedoch bereits im vollen Gange.

Zwar keine Punkte, aber...

Das amerikanische Team sorgte beim ersten Rennen der Saison 2026 zwar nicht für Furore. Sergio Pérez beendete das Rennen auf dem 16. Platz, nachdem er von Position 18 gestartet war, während Teamkollege Valtteri Bottas aus der 19. Startreihe das Rennen nicht beenden konnte.

Dennoch kann das Team stolz darauf sein, zwei Autos qualifiziert und ins Rennen gebracht zu haben – ein beachtlicher Erfolg in der härtesten Motorsport-Meisterschaft der Welt. Die gesamte Operation wirkte zudem professionell.

"In Bezug auf das erste Rennen eines neuen Teams bin ich wirklich, wirklich zufrieden mit der Art und Weise, wie das Team alles gemacht hat", sagte Lowdon.

"Es wäre natürlich großartig gewesen, beide Autos ins Ziel zu bringen. Ich war noch nicht in allen Besprechungen, um die Details des Problems mit Valtteris Auto zu erfahren, aber es sah definitiv so aus, als ob es etwas war, das wir nicht direkt kontrollieren konnten.

...der Beginn einer langen Reise

"Aber ein Auto ins Ziel zu bringen, ist ein Zeichen für den Beginn einer sehr, sehr langen Reise. Ich bin eher mit dem gesamten Ansatz des Teams zufrieden. Ich denke, wir haben hier die Grundlagen für etwas geschaffen, das wirklich etwas Besonderes werden könnte."

Cadillac wird sich jedoch nicht damit trösten, dass man vor Aston Martin gelandet ist, die einen Albtraum-Saisonstart hatten. Ein nicht konkurrenzfähiges und unzuverlässiges Honda-Aggregat kostete wertvolle Testkilometer zur Verbesserung, was bedeutet, dass das Team auf absehbare Zeit am Ende des Feldes stehen wird.

"Ich denke, das gibt einen Kontext dafür, wie schwierig die Formel 1 ist", so Lowdon. "Ich habe riesigen Respekt vor Aston Martin, ich kenne viele Leute, die dort arbeiten, sie sind unglaubliche Leute mit großartigen Eigentümern. Es gibt die gesamten erforderlichen Investitionen."

"Die Formel 1 ist ein Teamsport. Und das sage ich immer wieder: Ich halte sie für das größte und gleichzeitig schwierigste Teamsport der Welt, weil alle im Grunde genau dasselbe zur gleichen Zeit unter denselben Regeln versuchen zu tun, und der Wettbewerb ist daher hart."