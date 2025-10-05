Suche
    Russell gewinnt in Singapur - Norris vor Piastri

    Lando Norris kann beim Sieg von George Russell weiter Punkte auf WM-Leader Oscar Piastri gutmachen. McLaren fixiert dabei vorzeitig den Konstrukteurstitel.

    George Russell gewinnt den Grand Prix von Singapur und feiert seinen zweiten Saisonsieg.

    Der Brite kann beim Start seine Führung verteidigen, doch hinter ihm geht es turbulent zu. Max Verstappen wird am Ende Zweiter, Lando Norris nimmt vor Oscar Piastri Rang drei ein.

    Gleich am Start kann Norris den WM-Führenden Piastri überholen und vom fünften Platz auf den dritten vorstoßen. Ein Kontakt zwischen den Teamkollegen wird von der Rennleitung nicht geahndet.

    Russell fährt vorne weg

    An der Spitze fährt Russell in der Folge ein starkes Rennen, baut in den ersten Runden souverän seine Führung aus und setzt sich klar vom Feld ab.

    Auch nach dem ersten Boxenstopp bleibt die Reihenfolge unverändert – weder Positionswechsel noch ein erfolgreicher Undercut bringen Bewegung ins Spitzenfeld.

    Überholmanöver schwierig

    Gegen Rennende muss Verstappen den Angriff von Lando Norris um Platz zwei abwehren. Der Brite hat zwar den Vorteil der frischeren Reifen, kann daraus jedoch kein Kapital schlagen.

    Hinter Norris sichert sich Piastri den vierten Platz – genug, um McLaren vorzeitig den Titel in der Konstrukteurswertung zu bescheren.

    Andrea Kimi Antonelli beendet das Rennen auf Rang fünf und bleibt damit vor den beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

    In der WM-Wertung hat Norris seinen Rückstand auf 22 Punkte reduziert. 

    Endergebnis:

