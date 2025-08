Nach seinen beiden dritten Plätzen bei den Sprints in Spa und am Samstag in Ungarn verpasst Charlie Wurz das Podest im Hauptrennen am Hungaroring knapp.

Der 19-Jährige, der das Rennen von Startplatz sechs aus in Angriff nimmt, muss sich bei nassen Bedingungen letztlich mit Platz vier begnügen. Für Wurz ist das Podest in Griffweite, er kommt letztlich aber nicht am Drittplatzierten Tuukka Taponen (Art Grand Prix) vorbei.

Dennoch ist es für den Sohn von Alex Wurz mit den Plätzen drei und vier ein starkes Wochenende.

Champion ist gekürt

Der Sieg geht an Wurz' Trident-Teamkollegen Rafael Camara vor Mari Boya (Campos Racing).

Damit steht Camara bereits vor dem letzten Saisonrennen als Formel-3-Champion fest.

