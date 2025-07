Endlich, muss sich Charlie Wurz denken.

Der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Alexander Wurz fährt beim Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps zu seinem ersten Podestplatz in der Formel 3. Im Sprintrennen über zwölf Runden erreicht der 19-Jährige vom Trident-Team den dritten Rang.

Der gebürtige Monegasse geht von Startplatz vier ins Rennen und macht gleich in der ersten Runde eine Position gut. Im vierten Umlauf verliert Wurz seine Podiumsplatzierung an Ugo Ugochukwu (Prema), der US-Amerikaner schnappt sich kurz darauf auch Pole-Setter Freddie Slater (Hitech).

In der achten Runde geht Wurz auf der Kemmel Straight ebenfalls an Slater vorbei und bringt den dritten Platz sicher über die Ziellinie. Ende Juni war ihm dies in Spielberg noch verwehrt geblieben, am Red Bull Ring wurde Wurz im Sprint auf Podestkurs liegend abgeschossen.

Den Sprint-Sieg in Spa sichert sich indes sein Trident-Teamkollege und Mercedes-Junior Noah Strömsted aus Dänemark. Platz zwei geht an Ugochukwu.

Am Sonntag findet bereits um 8:30 Uhr das Hauptrennen über 15 Runden statt.

