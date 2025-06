Emma Felbermayr will möglichst bald weitere Erfolge in der F1 Academy feiern.

"Es war wirklich super aufregend, endlich einen Sieg zu holen", sagte die 18-jährige Oberösterreicherin, die sich am Samstag im zweiten Montreal-Rennen der Nachwuchsserie für Frauen durchgesetzt hatte.

Im turbulenten letzten Rennen am Sonntag, das großteils hinter dem Safety Car gefahren wurde, staubte Felbermayr als Zehnte nur einen Punkt für die Wertung ab. Zusätzlich droht ihr noch eine Strafe.

Disqualifikation, Sieg und dann Platz zehn

Felbermayrs Wochenende in Kanada lässt sich somit als vollendete Achterbahn der Gefühle beschreiben. Nachdem sie im ersten Rennen auf den dritten Platz gefahren war, wurde die vom Formel-1-Rennstall Sauber unterstützte Pilotin wegen eines zu leichten Autos disqualifiziert. Umso erlösender war der erste Sieg unmittelbar darauf.

"Zu Beginn der Saison war es schwierig, bei den letzten beiden Events habe ich keine Punkte gemacht", sagte Felbermayr.

"Ich bin sehr froh, dass ich mich so zurückgemeldet habe, und das hier in Montreal. Ich will einfach weiterarbeiten und auf diesen Schwung aufbauen." Bis zum letzten August-Wochenende, wenn die F1 Academy in Zandvoort ihre Zelte aufschlägt, steht nun aber eine lange Sommerpause an.

