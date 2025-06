Der erste Podestplatz für die Oberösterreicherin Emma Felbermayr in der F1 Academy hat sich wenig später in Luft aufgelöst.

Nachdem die 18-Jährige am Samstag im ersten von drei Montreal-Rennen den dritten Platz hinter Doriane Pin und Ella Lloyd belegt hatte, wurde sie disqualifiziert und ging leer aus.

Der Grund: Wie die Frauen-Rennserie mitteilte, unterschritt Felbermayrs Auto mit der Startnummer 5 bei der Abwaage konstant das Mindestgewicht von 603 kg um mehr als 0,4 kg.

In Montreal finden außertourlich drei Rennen statt, da am vorigen Schauplatz in Miami eines regenbedingt ausgefallen war.

Schon am Samstagabend europäischer Zeit war die für das Team Rodin Motorsport startende Felbermayr wieder auf dem Circuit Gilles-Villeneuve im Einsatz. Ihre beste Platzierung bisher ist ein fünfter Platz in Shanghai gewesen.

