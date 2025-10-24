Ein Europacup-Spieltag zum Vergessen.

Obwohl sich Sturm, Rapid und Salzburg phasenweise tapfer verkauft haben, bleiben am Ende nur drei Nullnummern übrig – und Österreich rutscht im UEFA-Ranking weiter ab.

In der neuen Folge von Europacöp ziehen Hannes, Harald und Patrick Bilanz: Warum läuft es international so bescheiden? Und wieso liegt Österreich plötzlich hinter Ländern wie Kosovo, Armenien oder Island? Immerhin – Fan-technisch spielen wir weiterhin Champions League.

Auch bei den Usern schrillen die Alarmglocken. "Gesamt gesehen läuft es in Europa heuer sehr besch...eiden für den Österreichischen Fußball", meint Mister Flair auf YouTube.

Kaan Atasoy schreibt passend: "Langsam aber sicher bewegen wir uns in einer Stufe wie Nordmazedonien, Island oder Kosovo. Selbst Gibraltar war diese Woche besser als wir."

