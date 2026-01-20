NEWS

Übernimmt Iniesta einen neuen Job in Afrika?

Der Spanier könnte sportlich für ein Nationalteam verantwortlich sein.

Übernimmt Iniesta einen neuen Job in Afrika? Foto: © getty
Das Afrika-Cup-Finale zwischen Marokko und Senegal sorgte für Negativschlagzeilen. Weil der spätere Sieger Senegal zwischenzeitlich aufgrund eines Elfmeters den Platz verließ, hat der Gastgeber mittlerweile rechtliche Schritte angekündigt >>>

Sportlich geht es für die Marokkaner bei der WM 2026 weiter. Die Nordafrikaner gelten dort als Geheimfavorit.

Mit spanischen WM-Helden zur Heim-WM?

Unterstützung könnte es jetzt von einem WM-Final-Goldtorschützen geben. Laut "As" könnte der Spanier Andres Iniesta künftig eine nicht näher definierte sportliche Rolle in Marokkos Nationalteam eingehen.

Aktuell gebe es, wie es heißt, Gespräche darüber. 2030 sind die Nordafrikaner Co-Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft. 2022 wurde Marokko überraschend Vierter bei der WM in Katar.

