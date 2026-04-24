Vor der WM: Saudi-Arabien hat einen neuen Trainer

Georgios Donis ist neuer Trainer der saudi-arabischen Nationalmannschaft.

Das gibt der saudi-arabische Fußballverband am Donnerstag bekannt. Der Grieche unterschreibt ein bis Juli 2027 gültiges Arbeitspapier.

Damit ersetzt der 56-Jährige weniger als zwei Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Herve Renard, mit dem Saudi-Arabien die Qualifikation für das Großereignis schaffte.

Donis coachte zuletzt Al-Khaleej aus der Saudi Pro League.