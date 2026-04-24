NEWS

Vor der WM: Saudi-Arabien hat einen neuen Trainer

Der Grieche ersetzt Herve Renard, der den Fußballverband zur Weltmeisterschaft 3026 geführt hatte.

Vor der WM: Saudi-Arabien hat einen neuen Trainer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Georgios Donis ist neuer Trainer der saudi-arabischen Nationalmannschaft.

Das gibt der saudi-arabische Fußballverband am Donnerstag bekannt. Der Grieche unterschreibt ein bis Juli 2027 gültiges Arbeitspapier.

Damit ersetzt der 56-Jährige weniger als zwei Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Herve Renard, mit dem Saudi-Arabien die Qualifikation für das Großereignis schaffte.

Donis coachte zuletzt Al-Khaleej aus der Saudi Pro League.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Wichtig für die WM: Public Viewing darf länger dauern

Wichtig für die WM: Public Viewing darf länger dauern

FIFA WM
2
Real Madrid im Saisonfinish ohne zwei Leistungsträger

Real Madrid im Saisonfinish ohne zwei Leistungsträger

La Liga
1
Diese Spieler verpassen die WM 2026 verletzt

Diese Spieler verpassen die WM 2026 verletzt

FIFA WM
6
Trump-Gesandter will Italien statt Iran bei der WM

Trump-Gesandter will Italien statt Iran bei der WM

FIFA WM
35
Ex-Dortmund-Trainer wird Cheftrainer in Spanien

Ex-Dortmund-Trainer wird Cheftrainer in Spanien

La Liga
Hartberg-Torjäger vor Absprung in die Deutsche Bundesliga

Hartberg-Torjäger vor Absprung in die Deutsche Bundesliga

Bundesliga
Pöltl und Raptors gelingt erster Sieg in den Play-offs

Pöltl und Raptors gelingt erster Sieg in den Play-offs

Basketball

Kommentare

FIFA WM 2026 Saudi-Arabien (Team Fußball)