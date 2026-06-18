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Hunderte Fake-Portale für WM-Tickets entdeckt

Augen auf beim Ticketkauf: Eine Cyberabwehr-Plattform hat sich auf die Suche nach Fake-Portalen für WM-Tickets begeben und hat eine enorme Zahl derer entdeckt.

Hunderte Fake-Portale für WM-Tickets entdeckt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Wer für die Fußball-WM Eintrittskarten kaufen will, kann schnell ins Visier von Internet-Betrügern geraten.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hat die Cyberabwehr-Plattform Silent Push über 300 täuschend echt nachgebildete Ticketportale identifiziert.

Bis zu tausenden Dollar an Schaden

Das FBI warnte bereits Ende Mai vor möglichen Betrugsmaschen und empfahl Fans, die Internetseite des Weltverbands FIFA direkt aufzurufen, statt den Weg über Suchergebnisse oder gesponserte Anzeigen zu gehen.

Nach FBI-Angaben betrugen die bis dahin gemeldeten Schäden mehrere Hundert bis zu mehrere Tausend Dollar pro Fall. Vor allem gefälschte Angebote für Eintrittskarten und Hospitality-Pakete seien dafür ursächlich.

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