Neben Österreich auch Spanien und die Eidgenossen qualifiziert

Was für ein Spieltag!

Belgien feierte beim 7:0 gegen Liechtenstein ein Schützenfest und sicherte sich souverän die Teilnahme an der WM 2026.

Auch die Schweiz ist nach einem knappen 1:1 in Kosovo fix qualifiziert. Die Kosovo-Elf muss als Zweiter ins Playoff.

Schottland vor Dänemark

Schottland setzte sich mit späten Treffern in einer spektakulären Partie gegen Dänemark mit 4:2 durch.

Die Kicker von der britischen Insel schnappen sich somit den Gruppensieg, während die Dänen ins Playoff müssen.

Spanien fix, Türkei und Wales im Playoff

Den Spaniern reicht ein Unentschieden gegen die Türkei, sie sind mit 16 Punkten als Gruppenerster qualifiziert.

Die Türken müssen - genauso wie die Mannschaft aus Nordmazedonien - ins Playoff. Das Spiel Nordmazedonien gegen Wales können die Waliser mit 7:1 für sich entschieden.

WM ohne Slowenien, Rumänien und Griechenland

Schweden holte ein spätes Remis gegen Slowenien. Rumänien verabschiedete sich mit einem 7:1 gegen San Marino, Bulgarien gewann 2:1 gegen Georgien und Belarus trennte sich torlos von Griechenland.

Für diese Länder reichte es dennoch nicht für den ersten oder zweiten Gruppenplatz. Die WM findet fix ohne sie statt.